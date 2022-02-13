Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ediyor. Türkiye’nin arabulucu bir rol üstlendiği krizde, batılı devletlerin Rusya’ya yaptırım tehditleri gerginliği daha da artırdı.



İsrail basını Ukrayna’nın Rusya tarafından Salı günü işgaline başlayabileceğine dikkat çekti.

TAHLİYE ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

İsrail, Ukrayna’da 10 bini geçen vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını da hızlandırdı.



İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

BAŞBAKAN BENNETT TALİMAT VERDİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

UKRAYNA’DA 15 BİNE YAKIN İSRAİL VATANDAŞI BULUNUYOR

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bine yakın İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.



Atina, İHA'lara karşı çaresiz! Çözümü İsrail'de arıyor Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki üstünlüğüne karşı Yunanistan'ın İsrail'de çözüm aradığı ileri sürüldü.

Batı basınında yeni ikiyüzlülük! İsrail'i eleştirdi diye kovuldu Alman medya kuruluşu DW, Arapça servisinde çalışan Marim Salim'i İsrail'i eleştirdi diye kovdu.