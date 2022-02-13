Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

Üzerinde çalışmalar devam eden kuşlar gibi bacak ve pençeleri olan drone, küçük eşyalar taşıyabilecek.

Üst tarafı uçmayı sağlamak için dört pervaneli robot helikopterden oluşan drone’un alt tarafında şahinden ilham alınarak yapılmış 3D basılı pençeler var. Bacaklar, iniş sırasında darbe enerjisini emecek ve onu kavrama kuvvetine dönüştürecek şekilde tasarlandı.

Her bacak ayrı bir motor tarafından kontrol ediliyor. Bacaklar kuşun bilek tendonlarındaki gibi işlev görüyor ve cihazın ileri geri hareket edebilmesini sağlıyor.

Mühendisler cihazın sağ bacağına bir ivmemetre yerleştirdi. Bu, iniş yapıldığında bir algoritmayı tetikliyor ve inişin dengeli olmasına imkan veriyor. Robot drone, arama ve kurtarma faaliyetlerinden orman yangını izlemeye kadar sayısız alanda kullanılabilecek.



ABD'de drone ile ilaç sevkiyatı ABD'de dronelar ile havadan ilaç sevkiyatı başladı. Hem eczanelerin, hem de hastaların işini kolaylaştıran sistem çevre kirliliğinin önlenmesine de yardımcı oluyor.

Hayalet şehir drone ile görüntülendi Çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesinde rekor katılım sağlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin birçoğu yıkıldı. Hayalet şehre dönen mahalle drone ile havadan görüntülendi.

Su altı drone’lar hayat kurtarıyor Kompakt tasarımı ve kullanımı kolay teknolojisi ile su altı droneler, acil müdahale için her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başladı.