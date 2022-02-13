Türkiye Gazetesi

Türk İHA ve SİHA’larının savunma sanayisindeki başarısı dünyada da yankı uyandırıyor. Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA’lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İSRAİL ZİYARETİNDE BİLGİ ALDI

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

Yunanistan’da SİHA paniği: Türkler etrafımızı kuşattı Yunanistan’dan peş peşe SİHA açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yunan milletvekili Kyriakos Iosif Velopoulos, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin Balkanlardaki yürüttüğü diplomasiyi ‘Tehdit’ olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleriyle Türkiye’nin Yunanistan’ı sardığını belirten Yunan vekil, “Türkler etrafımızı sardı. Ege'de Bayraktar SİHA'lar uçuyor. Fransa'dan 200 Rafale savaş uçağı alsak ne olacak? Türkler 400 SİHA'yı kaldırdığında radarımız bunlarla dolacak. Üstten ise Türk savaş uçakları rahatça geçecek. Bunun farkına varmalıyız” açıklamasında bulundu.

Hollandalı uzmandan Türk SİHA’larına övgü: “Dünyanın en iyisi” Hollanda basını Türk SİHA’larını gündeme taşıdı. NRC gazetesinde yer alan Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin analizde Bayraktar TB2 için 'dünyanın en iyisi' yorumu yapıldı.