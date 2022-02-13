Türkiye Gazetesi

ABD'nin Chicago kentinin Lincoln Park bölgesindeki bir restorana maskesiz olduğu gerekçesiyle alınmayan bir kişi restorana tuğla ile saldırdı. Ünlü sosisli sandviç restoranı Wieners Circle'e gelen bir kişi, maskesiz olduğu gerekçesiyle içeriye alınmadı.

Restorandaki bir çalışanla konuşan adam tüm çabalarına rağmen içeri giremeyince dışarıdan aldığı karı çalışana attı.

Daha sonra dışarı çıkan saldırgan, bu kez etraftan bulduğu bir tuğlayı restorana fırlatarak cam kapıyı kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Chicago polisi adamın gözaltında olmadığını ve olayın araştırıldığını vurguladı.





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