Türkiye Gazetesi

Bebeklere uyguladıkları ilginç yöntemle yıllardır tartışılan Sovyetler Birliği, bir kez daha gündem oldu. Bazı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, uygulama merak konusu oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı.

FARKLI YÖNTEMLER DENEDİLER

Yılın büyük bir kısmını kış olarak geçiren Sovyetler Birliği, çocuklarının soğuya karşı dirençli olması ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için farklı yöntemlere başvurdular.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yaşanan sert kış için bilim adamlarına danışan yetkililer, bebeklerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olması için soğukta uyutulmaları tavsiyesi aldıktan sonra bu yöntemi ailelerle paylaştı ve Sovyetler'de 1958'li yıllarda bu tür bir uygulama başlatıldı.

Mamadan zehirlenen 3 bebekten 2'si hayatını kaybetti Malatya'da akşam saatlerinde verilen mama 3 bebeği zehirledi. Olayda 2 bebek hayatını kaybetti, birinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bebek kalbine anjiyo hayat kurtarıyor Kalbi besleyen atardamarlara özgü hastalıkların tespiti ve tedavisinde kullanılan ‘anjiyografi’ yöntemi bazı doğumsal kalp hastalıklarında ameliyat ihtiyacını azaltıyor.

Erken doğan buzağıya bebek gibi bakıyorlar Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki kadın, ineğinin erken doğum yapması sonucu kör ve ayağı sakat olarak dünyaya gelen buzağıyı, biberonla besleyip altına da bez bağladığı evinde adeta bebek gibi bakıyor.