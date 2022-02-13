Türkiye Gazetesi

Avustralya’da Lisa McDonald isimli kadının annesi, Melbourne’deki bir hastanede ölüm döşeğindeydi. Lisa ve kız kardeşi, ölmeden önce annelerini sevindirmek istedi. Annelerini en mutlu edecek şeyin çok sevdiği geyik yavruları olduğuna karar veren kız kardeşler, çiftliğinde geyik besleyen Simone ve Chris çiftiyle temasa geçti.

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Çift, bir geyik yavrusunu alarak 2,5 saat süren yolculuktan sonra hastaneye getirdi. Hasta yatağında geyik yavrusunu gören anne büyük sevinç yaşadı, yavruyu okşadı. Annesinin hasta odasında yaşadığı sevinci Facebook’ta paylaşan Lisa, “Annem Amerikan animasyon filmi Bambi’yi çok severdi. Evinin her tarafı Bambi heykelleriyle dolu. Yataktayken de üzerinde Bambi tişörtü vardı” ifadesini kullandı.

Paylaşım büyük ilgi görürken bazı kullanıcılar videoyu gözyaşları içinde seyrettiklerini ifade ettiler.

Issızlığın ortasında kalan son bir avuç Türk! Tek geçim kaynakları Ren geyikleri Moğolistan’ın en kuzeyinde ıssız ormanlarda ren geyikleriyle yaşayan Duha Türkleri, Moğolistan’ın birkaç Türk boyundan biri olarak hem kültürlerini hem de yaşantılarını devam ettiriyorlar. Şuanda nüfusları 800 kadar olan Duha Türkleri, ıssızlığın ortasında geyik sürüleriyle izole bir hayat sürüyorlar.