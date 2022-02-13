Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik iddialarda gündemde yerini aldı. Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldığını duyurdu. Avustralya'dan gelen açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev’de bulunan büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldığı duyuruldu.

Başbakan Scott Morrison, Ukrayna sınırındaki durumun çok tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit etmek amacıyla yaptığı eylemler tamamen ve kesinlikle kabul edilemez bir şey" ifadelerini kullandı.

Başbakan Morrison ayrıca Çin’i Ukrayna için konuşmaya çağırarak, “Çin hükümeti, Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yığılmasına karşı ürkütücü sessizliğini devam ettiriyor” dedi.

"DERHAL TERK ETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise yaptığı açıklamada, Avustralya'nın Kiev'deki büyükelçilik personelinin Lviv'de Polonya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan geçici bir ofise yönlendirildiğini belirtti. Bakan Payne ayrıca, "Avustralyalılara, Ukrayna'yı derhal terk etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Avustralya koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı Avustralya hükümeti, son zamanlarda yaşanan orman yangınları, kuraklık gibi nedenlerle sayıları oldukça azalan koalaları nesli tükenmekte olan hayvanlar listesine aldı. Hükümet koalaların yaşam alanlarının korunması için çağrıda bulundu.

Avustralyalı bilim adamları geliştirdi: Burun spreyi şeklinde Covid aşısı Avustralyalı bilim adamları Covid-19’la mücadelede “gidişat değiştirici” diye tanımladıkları burun spreyi şeklinde Covid aşısını geliştirdiklerini duyurdu.