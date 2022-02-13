Türkiye Gazetesi

Endonezya’da şiddetli gelgit dalgaları plajdaki insanları denize sürükledi. Yaşanan felakette 11 kişi hayatını kaybetti.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 12 KİŞİ KURTARILDI

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde, geleneksel bir ritüel için plajda toplanan 23 kişi, gelgit dalgalarının kıyıya vurması sonrası denize sürüklendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kurtarıldı.

Afet Yönetimi ve Azaltma Dairesi Operasyon Birimi Başkanı Budi Santosa, olayın Jember bölgesindeki Payangan plajında yerel saatle 00.25’te meydana geldiğini belirterek, “Birdenbire gelgit dalgaları geldi ve insanları denize sürükledi. Dalgalar çok büyüktü. İnsanların bu tür faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmıştı” dedi.



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