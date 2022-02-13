Türkiye Gazetesi

Tatarintsev, İsveç’in Aftonbladet gazetesine verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Putin’in Batı ülkelerinin uygulayacağı yaptırımı umursamayacağını argo bir dille ifade etti ve kullandığı dil için özür diledi.

"BATI, RUSYA'YI ANLAMIYOR"

Batılı ülkelerin bazı şeyleri zorla kabul ettirmeye çalıştıkça Rusya’nın daha güçlü karşılık vereceğini öne süren Rus Büyükelçi, yaptırım tehditlerinin ülkesini daha çok kendine yeten hale getirdiğini savundu, Batı’yı Rusya’yı anlamamakla suçladı.

“İhracatımızı artırmayı başardık. İtalya ve İsviçre peynirlerimiz yok belki ama onların tariflerini kullanarak onlar kadar iyi Rus peynirleri yapmayı öğrendik.” ifadesini kullanan Tatarintsev, yeni yaptırımların tabii ki olumlu bir gelişme olmayacağını ancak Batı'nın anlattığı kadar da kötü olmadığını söyledi.

İsveç hükümeti, dün vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istemişti.

Rusya Büyükelçisi Erkhov: Türkiye’nin gerilimi düşürme arzusuna değer veriyoruz NATO’yu namlusunu Rusya’ya doğrultmuş bir tanka benzeten Alexey Erkhov “Tankın evine doğru hareket ettiğini gören bir kişinin elinde ise roketatar bulunabilir” dedi.

Rusya'nın planları hazır, Kiev panikte! Rus ordusu saldırı durumu aldı. Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA, hava sahasını uçuşlara kapattı. Kiev Belediye Başkanı, sivil savunma ve direniş planını açıklarken Ukrayna’da millî seferberlik ilan edildi