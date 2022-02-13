Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, bir çok ülke Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye kararı aldı.

Rusya işgal iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklarken, hem Ukrayna hem de ABD yönetimi peş peşe Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğunu ve işgalin her an başlayabileceğini açıkladı.

İŞGAL AN MESELESİ

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinde artış görüldüğünü söyledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca dünyanın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için bir bahane bulmasına hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

Sullivan, Amerikan yönetiminin Rusya'ya sürpriz bir saldırı fırsatı vermeyeceğini, bu konuda istihbarat paylaşmaya devam edeceğini de söyledi.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin minimum seviyede olduğunu belirten Sullivan, gerektiğinde büyükelçiliği tamamen boşaltmaya hazır olduklarını da ifade etti.

İŞGAL ÇARŞAMBA GÜNÜ İDDİASI

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise, Rusya'nın Ukrayna'yı çarşamba günü işgal etmeyi planladığına dair haberleri doğrulayamadığını söyledi.

Dün Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile görüşen ABD Başkanı Joe Bıden'in bugün de Ukrayna Lideri Zelenski ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

İki liderin dünkü görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilmiş, işgalin büyümesi halinde "ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde cevap verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denilmişti.

Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi Ukrayna gündemini konuşmak için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi.

Kritik görüşme sonrası Rusya'dan ilk açıklama Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki Ukrayna krizinin ele alındığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ”Histeri zirveye ulaştı” dedi.