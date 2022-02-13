Türkiye Gazetesi

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Uzmanından deprem açıklaması: Deniz suyu çekilmelerini deprem olarak yorumlamak doğru değil Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aydır devam eden deniz çekilmesini yorumlayan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, deniz çekilmesinin depremin habercisi olmadığını söyledi.

Muğla'da korkutan deprem Muğla'nın Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.