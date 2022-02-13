Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2 gün önce Rusya’dan Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklama talebine cevap gelmemesi üzerine Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) 48 saat içerisinde toplantıya çağırdı.

"BİR SONRAKİ ADIMA GEÇİYORUZ"

Kuleba, "Rusya, Viyana Belgesi ile ilgili talebimize cevap vermedi. Bir sonraki adımı atıyoruz. Ukrayna, Rus ordu birliklerinin sınırımız boyunca ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'da güçlendirilmesini ve hareketini görüşmek üzere önümüzdeki 48 saat içinde Rusya ve tüm katılımcı devletlerle toplantı çağrısı yapıyor. Eğer Rusya, AGİT bölgesindeki güvenliğin bölünmezliği konusundaki sözlerini ciddiye alıyorsa, gerilimi azaltmak ve tüm katılımcı devletler için güvenliği artırmak amacıyla askeri şeffaflık taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

Kuleba 2 gün önce yaptığı açıklamada, "Rusya'dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya’nın cevap vermek için 48 saati var" ifadelerini kullanmış ve Rusya'ya süre tanımıştı.

BAZI ÜLKELER GÖZLEMCİLERİNİ GERİ ÇEKTİ

AGİT'in Ukrayna Özel İzleme Misyonu (SMM), bazı ülkelerin Ukrayna'daki gözlemcilerini geri çektiğini açıklayarak, "Son zamanlarda bazı katılımcı devletler SMM'deki ilgili yardımcılarının önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğine karar verdiler. SMM, Ukrayna genelinde on şehirde konuşlandırılan gözlemcilerle AGİT onaylı görevini uygulamaya devam edecek” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu AGİT gözlemcilerinin geri çekilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, "AGİT Dönem Başkanlığı ve AGİT Genel Sekreteri katılımcı devletlere, bir dizi ülkenin AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda çalışan personelini ‘kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle’ geri çekme kararı hakkında bilgi verdi. Bu kararların bizde ciddi endişelere yol açmaması mümkün değil” denildi.

ÜYELERE OYUNA GELMEYİN MESAJI

Misyonun kasıtlı olarak ABD tarafından körüklenen militarist psikoza sürüklendiğine ve muhtemel bir provokasyon için araç olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, “AGİT yönetimini, misyonu manipüle etme girişimlerini kararlılıkla durdurmaya ve örgütün etrafında oynanan kirli siyasi oyunların içine çekilmesini engellemeye çağırıyoruz. Yapay olarak tırmandırılan gerilim koşullarında misyonun görevine uygun olarak izleme faaliyetlerinin her zamankinden daha fazla talep gördüğü gerçeğine dayanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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