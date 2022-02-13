Türkiye Gazetesi

Rusya'da geçtiğimiz aralık ayında 14 milyon lira değerindeki tabloya göz çizen, müzenin güvenlik görevlisi 63 yaşındaki Aleksandır Vasiliev pişman olduğunu ifade etti.

Bir grup genç tarafından kandırıldığını söyleyen Vasiliev, 16-17 yaşlarında bir grup gencin "tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik yok" diye konuşurlarken duyduğunu dile getirdi.

KALEM VERİP GÖZ ÇİZMESİNİ İSTEDİLER

Gruptan birkaç kızın, tablonun sahibi olduklarını, kendisine kalem vererek göz çizmesini istediğini söyledi. Vasiliev, "Tablonun bu kadar pahalı olduğunu bilseydim yapmazdım, bunu yaptığım için tam bir ahmağım" dedi.

RESTORASYON MALİYETİ YAKLAŞIK 50 BİN LİRA

Anna Leporskaya'nın 'Üç Figür' isimli çalışmasının restorasyon maliyetinin 50 bin Lira civarı olduğu tahmin ediliyor.

Hakkında soruşturma başlatılan savaş gazisi Aleksandır Vasiliev'i savunmak için ünlü bir avukat gönüllü oldu.

Dünyaca ünlü tablonun gizemi çözüldü Dünyanın en çok tanınan resimlerinden biri olan "çığlık" tablosunun sol üst köşesinde kurşun kalemle "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazılıydı. Kızılötesi taramalar, yazıyı yazanın, ressam Edvard Munch'un kendisi olduğunu gösterdi.

Efsunlu tablo gün sayıyor Otuz beş metrekarelik dev tablonun restorasyon çalışmaları devam ediyor.