Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyaret öncesi BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, ziyaretle ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ OLUMLU BİR SAYFA AÇACAK”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gargaş, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açacak." ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Gerçekleştirilecek ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik adımların BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.

Al Nahyan'ın Danışmanı Gargaş'ın paylaşımı.

"MÜREFFEH BİR GELECEĞİ GARANTİLEMEK ÜZERE”

BAE politikasının olumlu ve bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abu Dabi'ye ziyareti de müreffeh bir geleceği garantilemek üzere bağlı kaldığımız bu doğrultuda gerçekleşiyor." açıklamasında bulundu.

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