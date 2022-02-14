Türkiye Gazetesi

Yotube’dan yayınlanan bir video, ağızları açık bıraktı. Videoda bir adamın iki köpeği timsah dolu suya attığı görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen hayvanseverler, videoya sert tepki gösterdi.

TİMSAH DOLU SUYA İTTİ

Videoda yer alan görüntülerde, adamın elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri timsah dolu suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle timsahlara yem oluyor.

Köpekleri canlı canlı timsah dolu suya attı.

HAYVANSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen hayvanseverler, görüntülerin yayından kaldırılmasını istedi. Aynı zamanda görüntüleri çeken ve paylaşan kişi hakkında işlem başlatılmasını talep ettiler.

Elindeki sopayla zorla itti.