Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaşanan gerginliğin ana sebeplerinden olan Ukrayna'nın NATO'ya tam üye olma talebiyle ilgili Ukrayna cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Pazar günü BBC Radio 5 Live sunucusu Stephen Nolan'ın sorularını yanıtlayan Vadym Prystaiko, "NATO'ya katılmamayı düşünüp düşünmediği" sorusuna, "Olabilir. Biliyorsunuz, özellikle bu şekilde tehdit edilmiş, şantaj yapılmışsa." ifadelerini kullandı.

ASKERİ BLOĞUN BAZI TEMSİLCİLERİ BE SEÇENEĞİ DESTEKLİYOR

Verdiği cevapla şaşırtan Vadym Prystaiko, askeri bloğun bazı temsilcilerinin de bu seçeneğin arkasında olduğunu söyledi. Prystaiko, aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'ya sınırı olan diğer bazı ülkelerden farklı olarak herhangi bir askeri ittifakın parçası olmadığı gerçeğinin olumsuz bir durum olduğunu belirtti.

Ukrayna Büyükelçisi Vadym Prystaiko.

UKRAYNA TEK BAŞINA YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALACAK

Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko, şu anda yaşanan krize benzer bir krizin askeri bir çatışmaya dönüşmesi durumunda Kiev'in yine tek başına yüzleşmek zorunda kalacağını da söyledi.

NATO’DAN VAZGEÇİLEBİLİR

Polonya, Slovakya ve Romanya gibi ülkelere atıfta bulunan Prystaiko, "Herkes, tüm komşularımız zaten örgütteyken, yine herhangi bir ittifaka üye olmadan korumasız kalacağız." dedi. Bu ülkelerin hiçbirinin 'Rusya'nın güvenliğini değiştirmediğini' ifade eden diplomat, Ukrayna'nın “eklenmesinin” de güvenlik konusunda hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinde bir kez daha ısrar etti.

Prystaiko, 2019'da aldığı NATO ve AB'ye katılma kararı hedeflerinin dışına sadece savaşı önlemek için bile olsa çıkılabileceğinin altını çizdi.

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