Türkiye Gazetesi

Telif hakkına pek riayet etmeyen Çin, giyimden elektroniğe, kozmetikten otomotive kadar birçok meşhur markanın taklidini yapmasıyla meşhur. Bu taklitler çoğu zaman düşük kalitesi dolayısıyla hemen kendisini belli ederken bazen de ürünleri orijinalinden ayırt edebilmek mümkün olmuyor.

Taklitte işi iyice abartan 1,3 milyar nüfuslu ülkede çoğu ülkenin milli sembolü durumundaki eserlerin de birebir kopyaları var. Hangzhou şehrine kopya Eyfel Kulesi’ni konduran Çinliler, Chuzhou’daki bir tema parkına da Mısır’daki ünlü Büyük Piramit’in gerçek boyutlu taklidini yerleştirmiş.

"ASLINDAN BİLE DAHA GÜZEL"

Suzhou şehrinde de Londra’daki ünlü Tower Bridge’in kopyası var. Yalnız burada köprünün altından nehir değil otoyol geçiyor. Çinliler, köprünün İngiltere’deki aslından bile daha güzel olduğunu iddia ediyor.

Sidney’in ünlü Opera Binası ile Liman Köprüsü, İsviçre Alplerinin köyleri, Pisa Kulesi, ABD’deki Beyaz Saray, Roma’daki meşhur Kolezyum ve daha birçok dünya sembolünün kopyaları da Çin’in çeşitli şehirlerine dağılmış durumda.

Sichuan eyaletinde de batan dev transatlantik Titanic’in gerçek boyutlarında kopyası inşa ediliyor.

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