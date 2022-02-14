Türkiye Gazetesi

Tüm dünya koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarındaki artış ile mücadele için yeni önlemler ve tedbirler alırken Almanya'dan tam tersi bir hamle geliyor. Vaka sayısında rekor kıran Almanya'da Başbakan Olaf Scholz başkanlığında Çarşamba günü düzenlenecek olan Covid-19 vakalarının görüşüldüğü toplantı öncesinde, kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili olarak Federal hükümet tarafından taslak planı hazırlandı.

Hazırlanan taslak metnine göre, Mart ayında çoğu Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağı, yürürlükte olan önlemler için geniş kapsamlı açılımlar planlandığı bildirildi.

KAPALI MEKANLAR AŞISIZLARA AÇILACAK

Taslağa göre, ilk etapta evden çalışma zorunluluğu kuralında gevşemeye gidilecek ve mağaza, restoran gibi mekanlara aşısı olmayan kişiler de girebilecek. Perakende alışveriş yerlerine ilişkin kısıtlamalar da yeniden düzenlenerek uygulamaya konulacak ve tren, otobüs gibi kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu dahil olmak üzere yalnızca düşük seviyeli önlemler alınacak.

Büyük etkinliklerde sınırlı sayı kuralı devam edecek ve hazırlanan taslakta, 4 Mart'tan itibaren 3G (Tam aşılanmış ya da iyileşmiş) yönetmeliği yemek ticaretinde tekrar geçerli olacak ve 2G (aşılı ya da hastalığı atlatmış) artı kuralı da kulüplere ve büyük ulusal etkinliklere uygulanacak.

Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova açıklaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, “Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Almanya arasında medya savaşı: Yasaklar peş peşe geldi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bölgeden açıklamalar üst üste gelirken, Rusya ve Almanya krizi patlak verdi. Almanya, Rus RT’nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamıştı. Alınan kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin ülkedeki yayınlarının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada DW’nin Rusya ofisinin kapatılmasına karar verildi.