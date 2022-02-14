Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yayın yapan Birleşmiş Milletler Okapi Radyosu acı bir tabloyu gözler önüne serdi. Radyonun haberine göre ülkenin doğusunda güvenlik güçleri ve isyancılar arasında devam eden çatışmalarda, 2021'de 470’ten fazla çocuk kullanıldı.

12’si kız olmak üzere 50 çocuk çatışmalarda öldü. 169 çocuk ise cinsel istismara uğradı.

DERTLERİ ALTIN

Nüfusunun yaklaşık yüzde 63'ü 24 yaş altı olan Kongo'da çocuk savaşçı ve işçi konusu sık sık gündeme geliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ile Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor. Bölgede sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Kongo'da isyancılar ile güvenlik güçleri çatıştı, 33 asker öldü Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde isyancılar ile güvenlik güçleri çatıştı, 33 asker hayatını kaybetti.

Kongo'da 1,9 milyon dolarlık altın ele geçirildi Kongo'da madenden kaçak yollarla altın çıkaran zanlılar yakalandı. Ele geçirilen 31 kilogramlık altının piyasa değerinin 1.9 milyon dolar olduğu açıklandı.

Kongo'da Ebola yeniden ortaya çıktı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğu eyaletinde 5 aydır görülmeyen Ebola vakası tespit edildi.