Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Münih şehrinin güney bölgesindeki Ebenhausen-Schaeftlarn tren istasyonunda feci bir kaza yaşandı. istasyonda iki tren çarpıştı. Bu olay sonrası demir yolu trafiği çift yönlü durduruldu.

Ardından çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin, ilk belirlemesine göre bir kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken Bavyera Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kerstin Schreyer istasyona gitmek üzere yola çıktı.

Ankara'da yük treni ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yük treni çarptı. Kaza sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Trenin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Osmaniye’de hemzemin geçitten geçmek isteyen üniversite öğrencisi Gizem Yılmaz’a tren çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Antrenmana giden genç futbolcuya lokomotif çarptı Amasya’da antrenmana gitmek için raylardan geçen 15 yaşındaki futbolcu Eren Bulut’a tren çarptı. Sağ ayağı ezilen talihsiz çocuk, hastanede tedavi altına alındı.