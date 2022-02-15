Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi. Kirby bu gelişmeler ışığında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

"RUSYA KARADENİZ'DEKİ DONANMASINA TATBİKAT YAPTIRIYOR"

Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi.

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