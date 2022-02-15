Türkiye Gazetesi

Yahudi yerleşimcilerin 12 Şubat'tan bu yana İsrail askerlerinin himayesinde Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ile diğer Filistin şehir ve köylerinde şiddet uyguladığını belirten Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne "Bunlar Yahudi terörü ve İsrail'in gerçek yüzünü gösteriyor" dedi. Uluslararası toplum, halkın tehcir edilmesi ve evlerinin yıkılması karşısında sonuç getirmeyen kınamalar yerine gerçek ve ciddi bir baskı uygulamasını isteyen Rudeyne “İsrail'e müeyyide yapılmalı” ifadesini kullandı. İsrail'in son günlerde Filistinlilere uyguladığı bazı şiddet olayları şunlar:

> Batı Şeria'nın kuzeyindeki bir köye baskın düzenleyen İsrail askerleri, 17 yaşındaki Muhammed Ebu Salah'ı şehit etti.

> İsrail Cezaevleri İdaresi Filistinli tutuklular için "bir ay boyunca ailelerin ziyaretine izin vermeme", "kantin kullanımını yasaklama", "beraber avluya çıkabilecek tutuklu sayısını sınırlandırma" gibi keyfî kararlar aldı.

> Yıllardır İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi açıklarında avlanan 7 Filistinli balıkçı gözaltına alındı.

> Kanun dışı bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli dört ailenin evi yıkıldı.

> Filistin Esir İşleri Heyeti Medya Departmanı Müdürü Sair Şuraytih gözaltına alındı.

İsrail ordusu Filistinli genci öldürdü İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köyle baskın yaptı ve çatışma çıkan olayda ağır yaralanan bir Filistinli genç hayatını kaybetti.

Fanatik İsrailliler Filistinli aileye saldırdı: Çok sayıda kişi yaralı Bir grup fanatik İsrailli yerleşimci, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli aileye saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladı. Olayda 6 kişi tutuklandı.