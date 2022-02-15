Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ziyareti ülke basınında geniş yer buldu. BAE’de yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini “Türkiye ile stratejik ilişkiler gelişiyor” manşetleriyle duyurdu.

El-Vatan gazetesi, “BAE ve Türkiye: Büyüyen stratejik ilişkiler” başlığını kullandığı haberde “Ziyaret, BAE ile dost Türkiye arasında büyüyen stratejik ilişkileri güçlendirme ve daha ileri bir düzeye taşıma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor” değerlendirmesine yer verdi. Haberde ayrıca iki ülke liderlerinin ortak çalışma geliştirme konusundaki istekliliği vurgulandı.



Ziyareti “Gelişen stratejik ilişkiler” başlığıyla manşetinden veren el-İttihad gazetesi de Abu Dabi ve Ankara ilişkilerinde gelişen ekonomik ortaklık ve ileriye dönük bir yatırım sıçraması olduğuna dikkati çekti.

El-Beyan gazetesi de ziyareti “Stratejik ilişkilerde sıçrama” manşetiyle okuyucularına aktardı. İki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen haberde Erdoğan’ın ziyaretinin ilişkileri daha güçlü bir seviyeye taşıyacağı kaydedildi.

Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti kapsamında Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.