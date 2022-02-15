Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair haberler sınır hattındaki tansiyonu iyice yükseltti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'daki krizin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için halen imkan olduğuna işaret ederek, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde, Ukrayna'da artan gerilime ve sürecin diplomatik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Price, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve tansiyonun düştüğüne yönelik herhangi bir emare görmediklerini vurgulayarak Moskova'ya yüklendi.

ABD medyasına yansıyan "16 Şubat'ta işgal başlayabilir" şeklindeki haberleri değerlendiren Price, bir tarih vermesinin mümkün ve doğru olmadığını kaydederek, Rusya'nın henüz saldırı konusunda nihai kararını verdiği konusunda emin olmadıklarını ancak tansiyonu düşürecek herhangi bir adım da görmediklerini belirtti.

Price, "(Rusya) Devlet Başkanı Putin nihai bir karar verdi demiyoruz. Müttefiklerimize de böyle bir şey söylemedik. Bu krizi diyalog ve diplomasi yoluyla çözmek için halen bir fırsat penceresi var. Ancak esas olarak Rusya eğer siyasi karar verilirse hızlı ve agresif şekilde Ukrayna'ya karşı harekete geçebilecek şekilde kendisini konumlandırmış durumda." ifadelerini kullandı.

Putin'in siyasi olarak işgale karar vermesi halinde çok kısa süre içinde saldırıların başlayabileceği uyarısını da yapan Price, böyle bir durumda ortaya çıkacak insani bedelden Rusya'nın sorumlu olacağını belirtti.

Halen mevcut olan diplomasi penceresinin kullanılması konusunda Moskova'ya çağrı yapan Price, askeri bir adım atması durumunda ise Rusya'nın çok ağır yaptırımlara maruz kalacağı uyarısını yineledi.

ABD'li sözcü ayrıca Ukrayna'daki Amerikan Büyükelçiliğinin Kiev'den Lviv kentine taşınmasını da "her türlü saldırı ihtimaline karşı aldıkları bir tedbir" olarak nitelendirdi.

Price, Rusya'nın işgal için bazı birliklerini sınır hattında yeni pozisyonlara kaydırdığı yönündeki haberlerle ilgili soruya ise net bir yanıt vermekten kaçınarak, bölgede tansiyonun Rusya tarafından artırıldığını söylemekle yetindi.

PENTAGON: PUTİN'İN İŞGALE NİHAİ KARAR VERDİĞİNE İNANMIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri kabiliyetlerini artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya’nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus’taki askeri varlığını artırdığını söyledi.

Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.

Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin’e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine “Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz.” diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.

Kirby, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz.” dedi.

Rusya Ukrayna krizinde 10 gün çok kritik Diplomatik çabalar devam ederken ABD, Rusya’nın bu hafta Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürdü. Rusya’nın "tatbikat" dediği askerî hareketlilik ve işgalin önündeki en büyük engel olarak görülen Çin Olimpiyatları bu hafta sonu bitiyor. Bu sebeple önümüzdeki on gün oldukça kritik.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.