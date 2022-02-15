Türkiye Gazetesi

Filmleriyle tüm dünyanın sevgisini ve saygısını kazanan ünlü oyuncu Morgan Freeman, Türk Hava Yolları’nın reklamını kişisel Twitter hesabından paylaşarak THY’ye övgüler yağdırdı. ABD’li ünlü aktörün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

THY ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Morgan Freeman, yaptığı paylaşımda "Hiçbir havayolu @turkishairlines'dan daha fazla ülkeyi birbirine bağlamıyor - ve bu yılki Super Bowl (Amerikan Futbolu Ligi) reklamı için onlarla yeniden bağlantı kurmak harikaydı. #Pangea #SuperBowlLVI" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Morgan Freeman, ​THY'nin resmi reklam yüzü oldu.

ERMENİ LOBİSİ SOSYAL MEDYADAN LİNC BAŞLATTI

ABD merkezli ırkçı Ermeni lobisinin sosyal medyadaki propaganda organı olan ANCA, Morgan Freeman'ı hedef tahtasına koyarak sosyal medya linçi başlattı. ANCA aynı zamanda THY’yi boykot etme çağrısında da bulundu.

BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNDU

ANCA, hayal ürünü ve provokatif paylaşımında “Buraya korku getiriyor” - #TurkishAirlines, terörist paralı askerlerini dünyanın dört bir yanındaki çatışmalara götürüyor, burada Erdoğan'ın vekalet savaşlarıyla savaşıyor, ateşlere yakıt döküyor ve masum sivillerin üzerinde akılalmaz acıları ve ölümleri simgeliyor.” açıklamasını yaptı.

Linç kampanyası başlattı.

Türk Hava Yolları 1000 kabin memuru istihdamı için başvuru süresini uzattı Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin 1000 kabin memuru istihdamı için başvuruları 3 gün daha uzattıklarını belirterek, "Süreçleri ve eğitimi tamamlayan arkadaşlarımız kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. İşe başladıklarında aylık 10 bin TL'nin üzerinde ücret almış olacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları yayımladı! 1000 kabin memuru istihdam edecek Türk Hava Yolları, 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki 36 seferi iptal oldu Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurdu.