Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele sürerken salgının başından beri ikinci kez hastalığa yakalanan İngiltere Veliaht Prens’i Charles’ın arından eşi Camilla’nın da Covid-19 testi pozitif çıktı.



Cornwall Düşesi Camilla’nın da Covid-19 testi pozitif çıktı

Prens Charles ve eşi Camilla’nın 2 doz aşılı oldukları ve güçlendiri doz aşılarını da yaptırmışlardı.

Prens Charles ve eşi Camilla Covid-19 aşısı oldu İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu ve tahtın varisi Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, koronavirüs aşısı oldu.

Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor Geçtiğimiz günlerde tahttaki 70. yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in (95) yakında tahtı bırakacağı ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceği konuşuluyor.