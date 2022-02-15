Türkiye Gazetesi

Kadın, tüm çabasına rağmen papağanı ağaçtan indiremedi. Geceyi dışarıda geçiren papağan 24 saat ağaç tepesinde mahsur kalırken etrafta martılar dolaşması üzerine Jones paniğe kapıldı ve ağaca tırmandı. Bu kez kadın ağaçta mahsur kaldı. Bir saat ağaç tepesinde bekleyen kadın, sonunda itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı.

"TAMAMEN BENİM HATAM"

Öte yandan, itfaiye görevlileri de papağana ulaşamadı. 100 sterline (1.850 TL) bir kiraz toplayıcı tutan Jones, sonunda papağanına kavuştu. Jones, “Missy daha önce hiç uçmamıştı. Tamamen benim hatam” dedi.

İstanbul'da 38 İskender papağanı kurtarıldı İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen ‘Aleksander’ diye tabir edilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. Beykoz’da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Bu papağan insan gibi su içiyor, müzik duyunca oynuyor Mersin’de bir petshop'ta bulunan 'Mango' isimli papağan, gören herkesi şaşırtıyor. İnsan gibi su içen papağan, çalan şarkı eşliğinde de oynuyor. Ayrıca dükkanda bulunan Jako türü 2 papağan da şarkı duyduğunda oynarken, gören herkesin ilgisini çekiyor.