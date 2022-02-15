Türkiye Gazetesi

Avustralya’da arkeologlar, Queensland eyaletinde eski devirlerden kalma dev timsah kemikleri buldu. Ülkede 95 milyon sene önce yaşayan Confractosuchus sauroktonos cinsi timsahın karnında yarı hazmedilmiş vaziyette dinozor kalıntıları tespit edildi.

DİNOZOR 'KOLAY AV'

Yeni bir türe ait kalıntılar bulmak arkeologlar için yeterli sevinç kaynağıyken onun içinde başka bir türün kalıntılarını bulmak da sevincin katlanmasına yol açtı. Ornithopod türü dinozorun dev timsaha kolay bir av olduğu düşünülüyor.

Avustralya'da keşfedilen çifte fosil heyecana neden oldu

İLK KANIT

Çifte fosil, timsahların dinozorla beslendiğini gösteren ilk kanıt. Kemikler, 2010 yılında bulunmuştu ama kalıntıların analizi ancak şimdi yayımlandı. Araştırma, Avustralya Dinozorlar Çağı Müzesi Araştırma Görevlisi Dr Matt White tarafından, Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Organizasyonu ile iş birliği içinde New England Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı.

Manisa'da 10 yaşındaki kız milyonlarca yıllık fosil bulmuş olabilir Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babasıyla tarladan dönerken üzerinde dişler bulunan fosil olduğu düşünülen kayayı bulan 10 yaşındaki kız çocuğu durumu babasına göstermesi üzerine fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.