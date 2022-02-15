Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının başında aldığı tedbirler ile çok uzun süre en az vaka sayısına sahip olan ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Omicron varyantına adeta teslim oldu. Ülkede son 24 saatte 57 bin 177 vaka tespit edildi. Bu tespit ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yonhap’ın haberine göre; son 24 saatte tespit edilen vakalar ile birlikte enfekte olanların sayısı 1 milyon 462 bin 421’e yükseldi. Günlük vakaların 6 gündür 50 binin üzerinde seyrettiği ülkede 61 kişinin daha ölmesiyle salgının başından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7163 oldu.

GÜNLÜK 170 BİN VAKA ENDİŞESİ

Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişelenirken, bağışıklık sistemleri zayıf kişilere bugünden itibaren dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44,24 milyondan fazla kişiye en az 2 doz aşı yapıldı.

Güney Kore'den Google ve Netflix'e ceza Güney Kore, ücretli abonelik üzerinden haksız ticari faaliyetler gerçekleştirdiklerini tespit ettiği Google, Netflix ve diğer üç video akışı hizmetine para cezası kesti.

Güney Kore'de F-35 arıza verince filo kontak kapattı Güney Kore ordusu, eğitim uçuşundaki bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarındaki arıza nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı.