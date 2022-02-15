Türkiye Gazetesi

Jack Sweeney, Elon Musk'ın özel jetiyle uçuşlarını Twitter'daki @ElonJet hesabında düzenli olarak paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, genç hayranını eleştirerek, "Delinin biri tarafından vurulmak istemiyorum" şeklinde tweet atmıştı. Milyarder girişimci, jetinin takip edilmesinin "güvenlik riski" oluşturduğunu söylemiş ve bu nedenle Twitter’daki ElonJet hesabının kapatılmasını istemişti.

Independent’ın haberine göre, 19 yaşındaki genç milyarderin talebini ancak maddi değeri olan bir şey karşılığında gerçekleştireceğini söyledi. Sweeney, Musk’tan 50 bin dolar ya da Tesla araç vermesini istedi. Musk, bu talebini karşılarsa karşılığında hesabı kapatmayı düşüneceğini söyledi. Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’nın kurucusu ve CEO’su olduğunu belirtelim.

MUSK'IN PEŞİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

CNN’e açıklama yapan Sweeney "Buna sadece bir hobi olarak başladım ve hayatımı gerçekten değiştirmeyecek bir şey için hobimden vazgeçmek istemiyorum. Şu anda arabam yok, olsa harika olurdu ve bir Tesla gerçekten havalı bir araba olurdu.” dedi.

Ayrıca Elon Musk’ın Sweeney’e söz konusu Twitter hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif ettiği ancak gencin bu parayı kabul etmediği söyleniyor.

Bu arada, Musk'ın karşı çıkmasına rağmen milyarderin özel jeti Gulfstream'in konumu pek çok uçak gibi bazı veri tabanlarında herkese açık olarak paylaşılıyor. Sweeney, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın jetlerini de takip ediyor.

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