Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşme sonrası basın açıklaması yaptı. Rusya ve Almanya'nın birçok alanda bilhassa enerji alanında iş birliğine devam edeceğini söyleyen Putin, "İnanıyorum ki Scholz yönetimi de Rusya ile ilişkilerinde pragmatik davranacaktır. Rusya 2024 sonrasında da Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikine hazır. Kuzey Akım 2 tamamen ticari bir projedir ve bu projede politik bir yan yoktur." değerlendirmesini yaptı.

"Avrupa'da savaş istemiyoruz"

Putin, "NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlememesi gerektiğini hatırlattık" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Batı'nın güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini söyledik. Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması ulusal güvenliğimize bir tehdittir ve Rusya buna müsade etmeyecektir. Füzeler ve başka konularda görüşmelere devam etmeye hazırız. Avrupa'da savaş istemiyoruz. Tatbikat yapan askerlerimizin bir kısmını çekmeye karar verdik."

Putin, "NATO ve ABD'nin güvenliğin bölünmezliği ilkesini kendi lehlerine yorumlamasına öyle seyirci kalmamız mümkün değil. NATO ve ABD'nin bize verdiği cevaplar arasında bize güvence veren ve tartışmaya açık bazı noktalar var, örneğin askeri şeffaflık ve stratekik istikrar bunlar arasında." dedi

"Donbas'taki sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız"

Putin, "Zaten NATO'nun kalkıştığı savaşı eski yugoslavya'nın dağılması sürecinde gördük ve bu gerçekten kötü bir örnek oldu. Donbas'taki sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız ve her şeyden evvel minsk anlaşmaları çerçevesinde çözmeye çalışacağız." dedi.

"Askeri yığınağı tehdit olarak görüyoruz"

Görüşmede Putin'e askeri yığınağı tehdit olarak gördüğümüzü vurguladım." diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise şu açıklamaları yaptı: "Almanya için Avrupa'nın sürdürülebilir güvenliği ancak Rusya ile birlikte sağlanabilir. Diplomatik seçenekler tükenmedi, acilen gerilimi düşürmek gerekiyor. Rus askerlerinin geri çekilmesini olumlu bir işaret olarak görüyoruz. Putin ile Normandiya formatının anlaşmazlığı çözmek için önemli olduğunda uzlaştık."

TRT HAber