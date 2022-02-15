Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/YPG yine kanlı yüzünü gösterdi. Teröristler Suriye'nin Azez şehrinde roketli saldırı düzenledi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Ayrıca birçok araç ile bir klinikte hasar meydana geldi. Bölgedeki insanlar ise panikle güvenli yerlere doğru koştu. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi.

PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.