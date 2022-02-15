Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna krizi sonrası doğalgaz fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandı. İki ülke arasnıda gerilim bir nebze de azaldı ancak savaş ihtimali hala mevcut. Bu durum gaz fiyatlarına da yansıdı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bu haftaya 88 avro civarında başlamıştı.

70 AVROYA İNDİ

Bugün sabah 80 avro üzerinde seyreden doğalgaz kontratlarının fiyatı Türkiye saatiyle 19.12'de yüzde 13 azalarak 70 avroya indi.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya Savunma Bakanlığının tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurması etkili oldu.

FİYATLAR BİR YILDA 5 KAT ARTTI

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi. Söz konusu gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde 18 avro seviyesindeydi.

Enerji Bakanı Dönmez: Elektrikte %50, doğalgazda %75 destek veriyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını söyledi. Bakan Dönmez, bu yıl da elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam ettiğini belirtti.

BOTAŞ duyurdu: Sanayide doğalgaz kısıtlaması kaldırılıyor Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının yarın saat 08.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

Avrupa'da doğalgaz depoları alarm veriyor Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, doğalgaz depolarındaki seviyenin geçen yıla göre daha düşük düzeyde bulunduğunu söyledi.