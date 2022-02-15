Türkiye Gazetesi

Kanada’nın doğu kıyısı yer alan Newfoundland açıklarında, İspanya bandıralı olduğu öğrenilen balıkçı teknesi battı. 24 mürettebatın olduğu öğrenilen teknedeki 4 kişinin olay esnasında hayatını kaybettiği, 17 kişinin ise kayıp olduğunu bildirildi. Mürettebattan 3 kişinin ise kurtarıldığı kaydedildi.

İKİ KEZ ACİL DURUM SİNYALİ VERİLMİŞ

İspanya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu teknenin Kanada’nın doğusundaki Newfoundland’un 450 kilometre açıklarında battığı ifade edilerek, havadan ve denizden yürütülen operasyonlarla kayıp olan mürettebatları arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Kurumu, tekne batmadan önce iki kez acil durum sinyali almaları üzerine bir kaç kez tekneyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını bildirdi.

Villa de Pitanxo isimli 50 metrelik balıkçı teknesinin mürettebatının 16’sının İspanyol, 5’nin Perulu ve 3’ünün Ganalı olduğu belirtildi.



Kayıp olan mürettebatı arama çalışmaları İspanya Sahil Güvenliğine ait bir uçak ve iki helikopter ile Kanada’ya ait iki geminin yanı sıra çevredeki bir İspanyol, bir Portekiz balıkçı teknelerinin desteğiyle yürütülüyor.

Florida açıklarında tekne alabora oldu: Onlarca kişi kayıp ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir tekne alabora oldu. Feci olay sonrası 39 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Brezilya’daki tekne faciasında ölü sayısı 10’a yükseldi Brezilya’nın Capitolio kentinde turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, faciada kaybolan tüm kişilere ulaşıldığı bildirildi.

Madagaskar'da tekne kazasında 64 kişi hayatını kaybetti Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasında 64 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, Madagaskar’a taziye mesajlarını iletti.