Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Bununla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlık, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden 12 Şubat’taki telefon görüşmesinde istişarelerin sürdürülmesi yönünde karar alındığı ve bakanların da bu doğrultuda görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaştığını ifade etti.

Açıklamada, Lavrov'un diyalog çağrısında bulunduğu aktarılarak "Lavrov, Washington ve en yakın müttefikleri tarafından ortaya atılan saldırgan retoriğin kabul edilemezliğine vurgu yaptı. Rusya tarafından gündeme getirilen bütün meseleler üzerinde pragmatik bir diyalog çağrısında bulundu. Ayrıca dışişleri bakanları çeşitli düzeylerde yaklaşan temasların programını görüştüler" denildi.

Ayrıca, telefon görüşmesinin ABD tarafının inisiyatifle gerçekleştiği vurgulandı.

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