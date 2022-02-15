Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İki mevkidaş, güvenlik garantileri taslağı konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda anlaştı.

Rusya Parlamentosu'ndan Ukrayna önerisi Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı bağımsız cumhuriyetler olarak tanınmasını içeren tasarıyı onayladı.