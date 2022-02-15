Türkiye Gazetesi

ABD'nin Connecticut eyaleti Newtown bölgesinde 14 Aralık 2012’de büyük bir katliam gerçekleşti. O zamanlar 20 yaşında olan Adam Lanza, annesini öldürdükten sonra Sandy Hook İlköğretim Okulu'nu bastı. Burada da çoğu ilkokul 1. sınıf öğrencisi 28 kişiyi katletti. Ardından silahıyla intihar etti.

"ÜRÜN YERLEŞTİRME TEKNİĞİLYE PAZARLANDI"

Bu olayın üzerinden 3 yıl geçti ve saldırıda ölen çocuklardan 9'unun ailesi, silahın üreticisi Remington firmasına dava açtı. Gerekçe olarak ise silahın pazarlanma yöntemi ve sebep olduğu sonuçlar gösterildi. Mağdur aileler, Adam Lanza'nın kullandığı Bushmaster "XM15-E2S" tipi tüfeğin, şiddet içeren video oyunlarında ürün yerleştirme tekniğiyle pazarlandığını ve genç erkekleri hedef aldığını savundu.

FİRMA İFLAS ETTİ

Firma, federal bir yasa gerekçesiyle davanın reddedilmesi için Connecticut Yüksek Mahkemesine başvurdu ancak kabul edilmedi. 1816'da kurulan ve ülkenin en eski silah üreticilerinden biri olan Remington, 2020'de ikinci kez defa iflas başvurusu yaptı. Varlıkları daha sonra birkaç şirkete satıldı.

BASKILARA DAYANAMADI

Ancak dava devam etti. Remington, en sonunda suçlamaları kabul ederek ailelerle 73 milyon dolarlık tazminat için anlaştı. Sandy Hook davasının, bir toplu saldırıdan silah üreticisinin sorumlu tutulması bağlamında da ABD'de bir ilki teşkil etmesiyle tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

"BU BİR ZAFER"

Davacıların avukatı Josh Koskoff "Bu zafer yalnızca silah endüstrisine değil, aynı zamanda onu destekleyen sigorta ve bankacılık şirketlerine bir uyanma çağrısıdır. Silah endüstrisinin insanlara her türlü silahı pervasızca pazarlamayı bırakmasının zamanı geldi" açıklamasında bulundu.

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