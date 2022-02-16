Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdiği basın açıklamasında Rusya'yı uyarıp, çağrıda bulundu. Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

"RUSYA İLE DİPLOMASİYE HAZIRIZ"

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliğin başından beri ABD'nin açık ve net olduğunu belirten Biden, "ABD her ne olursa olsun hazırlıklı. Avrupa'da barış ve istikrarı geliştirmek için ortak ve müttefiklerimizle, Rusya ile diplomasiye hazırlıklıyız. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına da hazırlıklıyız ki bu hala yüksek bir olasılık." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu dile getiren Biden, "Diplomasinin başarıya ulaşması için ona her türlü şansı vermeliyiz." diye konuştu.

Biden, Rusya Savunma Bakanlığının bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak, "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor." dedi.

Biden ve Zelenskiy, "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştı Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede iki liderin Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştığını belirtti.

Biden ile Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi Ukrayna gündemini konuşmak için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi.

Biden: Rusya (Ukrayna'yı) işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.