Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna krizinde sular durulmuyor. Batılı ülkelerde savaş çıkacağına dair söylemler gerilimi iyice yükselmesine neden oldu.

RUSYA SAVUNMA BAKANI DUYURDU: ÜSLERE DÖNMEYE BAŞLADILAR

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

PUTİN-BIDEN GÖRÜŞMESİ SONRASI TANSİYON DÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’li mevkidaşı Joe Biden’ın yaptığı telefon görüşmesi sonrası gerilim bir nebze olsun düştü. Avrupalı ülkelerden de gelen yatıştırıcı mesajlar sonrası, Rusya cephesinde sınırdan asker çekme işleminin başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar “Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak” dedi

Biden Rusya'yı önce uyardı, sonra çağrıda bulundu: Diplomasiye şans verin Joe Biden Rusya'ya, Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin buna sert karşılık vereceği konusunda uyarıda bulundu. Biden, Ukrayna krizinin çözülmesi için de diplomasiye her türlü şansın verilmesi gerektiğini belirtti.