Türkiye Gazetesi

Belçika hükümeti çalışanların katı bir işgücü piyasasına esneklik getirmeyi amaçlayan anlaşmayı kabul etti. Belçika’da çalışanlar haftada dört gün çalışabileceğini duyurdu. Ülkedeki yedi partili koalisyon hükümetinin anlaşmaya varmasının ardından konuşan Başbakan Alexander De Croo, corona virüs pandemisinin insanları daha esnek çalışmaya, özel ve çalışma hayatlarını birleştirmeye zorladığını söylerken, “Bu durum yeni çalışma yöntemlerine yol açtı" dedi.

MESAİ SONRASI MESAJLAR GÖRMEZDEN GELİNEBİLECEK

Alınan kararla çalışanların mesaileri dışında mesai saatleri sonrasında alacakları e-posta ve mesajları hakkında karar aldı. Çalışanlar mesai saatleri dışında e-posta ve mesajları görmezden gelebilecek. Hükümet kanadından yapılan açıklamada, isteyen işçilerin, aynı ücrete haftada bir gün daha az çalışmak üzere, sendikaların kabul etmesi halinde günde en fazla 8 saat yerine 10 saate kadar çalışabilecekleri aktarıldı.

İŞ VE ÖZEL HAYAT DAHA İYİ YÖNETİLEBİLECEK

Kararla birlikte Belçikalılar bir hafta boyunca daha fazla bir sonraki haftadan daha az çalışmayı seçebilecekleri söyleyerek bununla ortak ebeveynlik gibi durumlarda, insanların iş-özel hayatlarını daha iyi yönetmelerine olanak tanıyacağı vurgulandı.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR

Kısa süre önce İngiltere de, dört günlük çalışma haftası deneme planlarını açıklamıştı. Teknoloji şirketi Panasonic yakın zamanda çalışanlar için isteğe bağlı dört günlük bir çalışma haftası başlatmıştı. İzlanda'da da 2015'ten 2019'a kadar süren araştırmada, çalışanların dört gün çalıştıklarında beş güne kıyasla daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olduklarını gösteren bir deneme gerçekleştirmişti.

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