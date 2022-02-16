Türkiye Gazetesi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da sabahın erken saatlerinde birden fazla bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırılar, Kahda polis merkezi yakınında ve Yaqshid bölgesinde yaşandı. Bombalı saldırılar sonrası şiddetli silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Mogadişu'nun farklı yerlerinde meydana gelen bombalı saldırılar ve ardından yaşanan silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden ya da yaralananlarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama Somali’de bir lokanta yakınlarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.