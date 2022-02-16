Türkiye Gazetesi

Kosta Rika’nın Aguas Zarcas şehrinde bir köpek kulübesinin üzerine meteorit düşmüş, Rocky isimli köpek şans eseri olaydan yara almadan kurtulmuştu. Aile, Nisan 2019’daki olay sonrasında köpek kulübesi ve meteoriti muhafaza altına almıştı.

Şimdi bunlar, Christie's müzayede evi tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldı.

DEĞERİ 60.000 DOLARDAN 300.000 DOLARA ÇIKTI

Kulübenin 300.000 dolara satılması bekleniyor. Meteorit de başlangıç fiyatı 60.000 dolardan satışa sunuldu.

23 Şubat'a kadar devam edecek müzayedede dünyada ölüme yol açan tek meteorit de var.

1972’de Venezuela’ya düşen meteorit, isabet ettiği ineği öldürmüştü.

Buna benzer 66 eşyanın satışta olduğu müzayedenin en kıymetli parçası, dünyanın en büyük üçüncü Mars taşı olarak tarif edilen meteorit.

Bunun değeri de 800.000 dolar.

Uyurken kafasının yanına meteorit düştü! Kanada’nın British Colombia bölgesinde meteorit parçası, bir kadının yatak odasına tavanı delerek düştü.

Heyecanlandıran olay! Ceviz ağacı dikerken meteorit buldu Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör, arazide çalışırken şahit olduğu meteor olayından kalma meteoriti, 11 yıl sonra ceviz ağacı dikerken bulmanın heyecanını yaşadı. Gelen son dakika haberine göre, Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş, "Kaş'ta bulunan meteoritin de aralarında yer aldığı 'Sıradan Kondritler' grubu meteoritler, uzayda ekstrem değişikliklere uğramadığından içinde barındırdığı kimyasal yapılar sayesinde Güneş Sistemi hakkında çeşitli bilgiler edinmemize yardımcı oluyor" dedi.