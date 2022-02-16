Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krize dair önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg Rusya’nın tatbikat sonrası sınır bölgelerinden çektiği askeri güçler ile ilgili değerlendirme yaptı;



"Şu ana kadar Rusya'dan hiçbir geri adım görmedik. Tabii ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız"dedi. Stoltenberg, "Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz" diyen Stoltenberg, " Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var, hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir" dedi.

Moskova'dan gelen mesajların ümit verici olduğunun altını çizen Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

"Bir mesaj görüyoruz Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız."

"Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz" diyen Stoltenberg, "Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. Gerilimi en iyi böyle düşürebilirler" dedi.

Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti; "Son aylarda gördüğünüz şey pek çok asker bölgeye gidiyor, daha sonra askerleri çekiyorlar. Ancak teçhizat orada kalıyor. Bu sayede tekrar oraya dönebiliyorlar. Sadece güçlerin çekilmesi rotasyon haline olmaları değil."

KREMLİN'DEN CEVAP GELDİ

Kremlin'den bu açıklamaya cevap gecikmedi. Açıklamada NATO'nun Rus askerlerinin çekilmesine şüphe ile yaklaşan NATO'nun durumu değerlendirmekte sorun yaşadığı belirtildi.

Rusya bölgeye askeri sevkiyatın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Truss'ın gafına Kremlin'den yanıt Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın "Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz" gafının ve ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Kırım'la ilgili ifadelerine yönelik, "Dünya diplomasisinin önde gelen aktörlerinin Minsk Tedbir Paketi'nin çok kısa ve son derece net metnini okumakta zorlandıkları gerçeği ortadadır" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz'den Moskova açıklaması Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, “Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.