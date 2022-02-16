Türkiye Gazetesi

Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD'ye akını devam ediyor.

Meksika'nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD'ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi.

İĞNE İPLİKLE AĞIZLARINI DİKTİLER

Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı. Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi.

Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, "Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü'nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz" dedi.

"AÇ OLAN KIZIM İÇİN YAPIYORUM"

Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, "Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü'nden cevap beklediğini dile getirdi.

Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD'ye geçiş izni verilmesini istiyor.

SIĞINMA BAŞVURULARINDA YÜZDE 87'LİK ARTIŞ

Son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.

Yunanlılar göçmenlere zulümde sınır tanımıyor: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler Yunanistan göçmenlere zulüm etmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde umutları için yola çıkan 15 bin 794 göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise toplam 23 bin 676 kaçak göçmeni kurtararak hayata tekrardan tutunmalarını sağladı.

Meksika’da sahte ambulansta 28 kaçak göçmen yakalandı Meksika’dan sahte olduğu tespit edilen bir ambulansta ABD'ye gitmek isteyen 28 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.