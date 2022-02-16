Türkiye Gazetesi

ABD’nin Cayuga Heights kasabasında 2019 yılında 4 yaşındayken kaybolan kız çocuğu P.S iki yıldır kayıp ilanıyla aranıyordu.

Anne ve babasının velayeti kaybetmesi sonucu birden kaybolan kız çocuğu dikkatleri üzerine çekmişti.

6 yaşındaki çocuğun kimselerin görmemesi için okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi.

2 yıldır kayıp olan kız çocuğu komşuların ihbarı üzerine baskın düzenlenen bir evin merdiveninin saklı bölümünde bulundu.

Çocuğun velayeti kaybeden anne ve baba tarafından saklandığı ortaya çıktı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. 6 yaşındaki çocuğun kimselerin görmemesi için okula gönderilmediği ve evden çıkarılmadığı öğrenildi. Aç olduğu belirtilen küçük kızın ilk isteği hamburger oldu.

3 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu: Anne ve dayısı gözaltına alındı Burdur'da 3 yaşındaki kız çocuğunun ölü olarak bulunmasının ardından, anne ve dayı gözaltına alındı.

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