Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından geçtiğimiz pazartesi resmi tatil ilan edilmesinin ardından bugün “Birlik Günü” adıyla kutlandı. Halk, başkent Kiev’de bulunan Olimpiyat Stadyumunda 200 metre uzunluğundaki ulusal bayrak ile kutlamalara katıldı.

Rusya’nın saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, “Birlik Günü” adıyla kutlandı.

Kiev’de ve ülke genelinde kutlanan Birlik Günü hakkında Devlet Başkanı Zelenskiy yayınladığı videoda, “Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü’müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün.

Farklıyız, farklı yaşlarda, cinsiyetlerde, farklı şehirlerden, farklı dinlerdeniz. Hepimizi birleştiren hep beraber barış içinde mutlu yaşama isteği. Bunu hak ediyoruz çünkü Ukrayna’da kendi evimizdeyiz. Kimse Ukrayna’yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz. Mavi-sarı Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

NATO'dan Rusya uyarısı: Ukrayna'ya yönelik her an işgal başlayabilir Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Stoltenberg "Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan her an bu işgali başlatabilir" ifadesini kullandı.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak 2014’teki ülke olmadıklarını ve bütün dünyayı şaşırtacaklarını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar “Hiçbir şey Kremlin’de planlandığı gibi olmayacak ve Rusya’nın çöküşü Ukrayna’dan başlayacak” dedi