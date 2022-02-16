Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya'yı Ukrayna'ya saldırması halinde sert karşılıkların beklediğine dikkat çeken Stoltenberg, ''NATO'nun caydırıcılığını artırmak için orta ve doğu Avrupa'da yeni muharebe grupları oluşturulacak'' dedi.

DİPLOMASİ VE DİYALOG ÇAĞRISI

Bildiride, Rusya'nın askeri yığınağı hakkında derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Rusya'ya en kuvvetli şekilde diplomasi yolunu seçme, asker yığma kararını tersine çevirme ve uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca kuvvetlerini Ukrayna'dan çekme çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Rusya'ya karşı caydırıcılığın yanında diyaloğa açık tavrın sürdürüleceği vurgulanan bildiride, Rusya'nın eylemlerinin Avro-Atlantik güvenliğine tehdit teşkil ettiği, bu nedenle NATO'nun doğuda askeri varlığını güçlendirdiği hatırlatıldı.

Bildiride, "Savunma ve caydırıcılığa yönelik duruşumuzu daha da kuvvetlendirmeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına desteğin teyit edildiği bildiride, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı olduğu ve Rusya'nın saldırgan tavrının ciddi sonuçları olacağı yinelendi.

Bildiride, "NATO ve müttefikler Rusya ile Avro-Atlantik güvenliği konularında en üst düzey de dahil olmak üzere diplomasi ve diyalog yolunu izlemeye devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

NATO bakanları, Polonya'nın AGİT dönem başkanı olarak başlattığı Yenilenmiş Avrupa Güvenliği Diyaloğuna hazır olduklarını ifade ettiklerini, Rusya'ya daha önce güvenlik konusunda yapılan tekliflere yanıt beklediklerini belirtti.

NATO'dan Rusya uyarısı: Ukrayna'ya yönelik her an işgal başlayabilir Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı açıklamalar büyük ses getirdi. Stoltenberg "Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan her an bu işgali başlatabilir" ifadesini kullandı.

NATO doğu kanadını güçlendirecek Batılı güçler Ukrayna’da muhtemel bir Rus saldırısının her an başlayabileceği mesajını verirken, NATO’da bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

NATO: Ukrayna yardım talep ediyor Ukrayna krizi devam ederken NATO’dan sürpriz bir bilgi paylaşımı yapıldı. NATO resmi internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'nın acil durumlara karşı NATO’dan yardım talebinde bulunduğu bildirildi.