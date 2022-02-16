Türkiye Gazetesi

Guatemala'daki 6,2'lik depremde bir kişi kalp krizi geçirerek öldü. Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsü (INSIVUMEH), 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Escuintla bölgesine bağlı Nueva Concepcion kasabasının 33 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin etkisiyle 50 yaşındaki bir kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi. Sarsıntı nedeniyle ülkede heyelanlar ve birkaç yerde hasar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem, Guatemala'nın 22 bölgesi ile Meksika'nın güneyinde de hissedildi.



Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem Peru'da deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 6,8 olarak açıklandı.



Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem Ada ülkesi Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.