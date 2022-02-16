Türkiye Gazetesi

Brezilya Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis şehrinde şiddetli yağışlar, beraberinde sel getirdi. Selin yanında toprak kayması da yaşandı.

Afette 8'i çocuk, 37'si kadın, 22'si olmak üzere toplam 67 kişi hayatını kaybetti. 54 ev yıkılırken 370 kişi barınaklara sığındı. İtfaiye ekiplerinin henüz kaybolan kişi sayısını belirleyemediği belirtildi.

"SAVAŞ GİBİ"

Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, sel felaketi nedeniyle şehirdeki durumun "savaşı" andırdığını söyledi. Castro, arabaların direklerden sarktığını, sokakların çamur ve suyla dolduğunu söyledi.

"BİR AYLIK YAĞMUR 6 SAATTE YAĞDI"

Öte yandan, Sivil Savunma Birliği, bölge için hafif ve orta şiddette yağmur beklentisinin olduğunu aktardı. Yetkililer, dün Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını dile getirdi.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

Brezilya'da sel ve toprak kayması: 18 ölü Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Toprak kaymalarını da beraberinde getiren felakette 18 kişi hayatını kaybetti.

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