Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin'in askerlerinin bir kısmını geri çekeceği ve işgal düşüncesinde olmadıklarına yönelik açıklamalarına karşın Psaki, "Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz" dedi.

TOPLU MEZAR İDDİASI

Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Rusya'dan Batı ülkelere çağrı: Histeriyi kışkırtmaktan vazgeçin Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

NATO’dan Rusya’ya gözdağı: Güç kullanırsa bedeli ağır olur Ukrayna gerilimine dair açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna karşısında güç kullanması durumunda bedelinin ağır olacağını söyleyip, gözdağı verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ve Ukrayna trafiği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya gerginliğine ilişkin arabuluculuk çalışmaları yürütüyor. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.